Приговор вынесли в августе 2023 года, трагический случай произошел еще в феврале 2017 года в Хусте.

Как сказано в приговоре, 18-летний юноша договорился с 15-летней сестрой об убийстве родной матери.

Правоохранители сообщают, что дети сговорились убить свою мать, чтобы та не рассказала отцу о краже, которую совершила ее 15-летняя дочь.

Ночью, когда женщина заснула – ее дети зашли к ней в комнату: 18-летний парень избивал родную мать деревянной скалкой.

В какой-то момент дети заметили, что ударов женщина не умерла.

Тогда 15-летняя девушка принесла брату нож и нанес матери множественные удары по телу, затем сестра прижала подушку к лицу родной маме и держала так, пока та не перестала дышать.

После того, как подростки убили собственную мать, они принесли тело женщины к реке, раздели и сбросили в воду.

Вещи, которые были в крови - они собрали в пакеты и спрятали в подсобку.

На суде сын убитой частично признал свою вину, однако заявил, что сам убил свою мать, не договариваясь с сестрой.

Дочь убитой не признала вину.

Отец детей на суде сообщил, что его два дня не было дома, потому что был на работе.

Муж вернулся домой и стал искать жену и написал заявление в полицию.

Впоследствии выяснилось, что женщину убили дети.

Суд исследовал материалы дела и признал обвиняемых виновным в совершении умышленного убийства.

Пока известно, что малолетним убийцам назначили по 14 лет тюрьмы, а также они должны выплатить своему отцу по 800 тысяч гривен нанесенного морального ущерба.

Источник: Захід нет.

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