Приговор вынесли в августе 2023 года, трагический случай произошел еще в феврале 2017 года в Хусте.
Как сказано в приговоре, 18-летний юноша договорился с 15-летней сестрой об убийстве родной матери.
Правоохранители сообщают, что дети сговорились убить свою мать, чтобы та не рассказала отцу о краже, которую совершила ее 15-летняя дочь.
Ночью, когда женщина заснула – ее дети зашли к ней в комнату: 18-летний парень избивал родную мать деревянной скалкой.
В какой-то момент дети заметили, что ударов женщина не умерла.
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Тогда 15-летняя девушка принесла брату нож и нанес матери множественные удары по телу, затем сестра прижала подушку к лицу родной маме и держала так, пока та не перестала дышать.
После того, как подростки убили собственную мать, они принесли тело женщины к реке, раздели и сбросили в воду.
Вещи, которые были в крови - они собрали в пакеты и спрятали в подсобку.
На суде сын убитой частично признал свою вину, однако заявил, что сам убил свою мать, не договариваясь с сестрой.
Дочь убитой не признала вину.
Отец детей на суде сообщил, что его два дня не было дома, потому что был на работе.
Муж вернулся домой и стал искать жену и написал заявление в полицию.
Впоследствии выяснилось, что женщину убили дети.
Суд исследовал материалы дела и признал обвиняемых виновным в совершении умышленного убийства.
Пока известно, что малолетним убийцам назначили по 14 лет тюрьмы, а также они должны выплатить своему отцу по 800 тысяч гривен нанесенного морального ущерба.
Источник: Захід нет.
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