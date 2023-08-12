Во Львове второй день ищут 14-летнего парня.

Так, во Львове ищут несовершеннолетнего Павлишина Михаила, 2009 года рождения.

Сообщается, что парень еще 10 августа 2023 года вышел из дома во Львове, улице Выговского и до сих пор не вернулся.

У пропавшего мальчика рост 165 см, глаза серого цвета, коротко подстриженный, волосы русые.

В день исчезновения Михаил был одет в серую футболку, бежевые шорты и красные кроссовки.

Среди особых примет можно выделить родинку на спине.

Украинцев просят, если известное местонахождение парня, пожалуйста, сообщите на оперативную линию 102 или позвоните по телефону 0974473123.

Источник: Варта1.

Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.

Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.

Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.

К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.

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