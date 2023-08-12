Так, во Львове ищут несовершеннолетнего Павлишина Михаила, 2009 года рождения.
Сообщается, что парень еще 10 августа 2023 года вышел из дома во Львове, улице Выговского и до сих пор не вернулся.
У пропавшего мальчика рост 165 см, глаза серого цвета, коротко подстриженный, волосы русые.
В день исчезновения Михаил был одет в серую футболку, бежевые шорты и красные кроссовки.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
У россиян серьезные проблемы на Запорожье, ВСУ неожиданно продвинулись: чего теперь ждать украинцам
Что произошло с Петром Симоненко после начала войны и где он сейчас: лично встречал спецназовцев рф
Ситуация в районе Бахмута неожиданно изменилась: что задумали оккупанты и чего ждать украинцам
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Среди особых примет можно выделить родинку на спине.
Украинцев просят, если известное местонахождение парня, пожалуйста, сообщите на оперативную линию 102 или позвоните по телефону 0974473123.
Источник: Варта1.
Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.
Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.
Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.
К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.
Последние новости Украины:
Играла на детской площадке: 12-летняя Катя бесследно исчезла, фото и приметы ребенка.
Также сообщалось, что 15-летний парень за рулем натворил беды в Киевской области, кадры ДТП.
Кроме того, Politeka.net писала, что жизнь трех выпускниц оборвалась в одну минуту из-за пьяного полицейского.