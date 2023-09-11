Украинцам напомнили о немалых штрафах, которые могут выписать за нарушение.

Так, начиная с апреля месяца, электросамокаты и моноколеса приравнены в Украине к транспортным средствам.

Таким образом они стали равноправными участниками движения на дороге. Водители такого транспорта будут нести дополнительную ответственность.

Так, например, на электросамокатах запрещено ездить по тротуарам, а также ехать следует правой частью проезжей части.

Водители электросамокатов и моноколес должны быть в шлеме и передвигаться по светоотражающим элементам.

Превышать допустимую скорость и перевозить пассажиров необорудованными для данного транспортного средства – запрещено.

В полиции напомнили, что на водителей электросамокатов в Украине будет распространяться запрет на управление в состоянии алкогольного опьянения и за такое нарушение нужно будет уплатить огромный штраф в размере 17 тысяч гривен, водителя также лишат прав.

Правоохранители добавили, что кража самоката или моноколеса теперь приравнена к угону транспортного средства и за это будет предусмотрена уголовная ответственность и тюремный срок от 3 до 5 лет.

Источник: mashyna.com.

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Штрафы будут от 300 до 500 тысяч рублей (от 5,100 до 8,500 гривен).

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