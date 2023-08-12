"ПриватБанк" известен как важное финансовое учреждение, обслуживающее значительное количество украинцев. Несмотря на свою популярность некоторые клиенты сталкиваются с отдельными трудностями при использовании его услуг. Один из отрицательных отзывов о "ПриватБанке" был опубликован на специализированном веб-сайте Минфин.
В этот раз клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что банк разорвал с ней отношения в одностороннем порядке. Сейчас она находится за границей и карточкой "ПриватБанк" пользовалась на регулярной основе. Но однажды просто не смогла зайти на сайт "Приват24". Оказалось, что банк запросил актуализацию данных - женщина сфотографировала необходимые документы и ответила на вопросы в анкете.
Прошло несколько дней, ничего не изменилось, к онлайн-банкингу доступа не появился. Потому украинка решила позвонить оператору банка и узнать, что произошло. Когда ей удалось дозвониться, то стало известно, что "ПриватБанк" разорвал с ней отношения.
Более того, чтобы вернуть свои деньги, она должна предоставить в любое отделение банка пакет документов, который якобы должен поступить на адрес регистрации. Но это невозможно, ведь она находится за границей.
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"Это просто смешно, где место регистрации, где я, а где отделение банка. Общая сумма на счетах около 20000 грн. плюс на счет "ПриватБанк" я получала алименты на ребенка и пенсию по инвалидности. Из-за границы счета изменить не могу для выплат, воспользоваться своими деньгами не могу и телепортироваться в отделение банка тоже не могу. Никому не советую связываться с этим банком. При том, что банку была предоставлена информация, что я нахожусь не в Украине, я осталась без денег", - возмутилась клиентка "ПриватБанк".
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Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.
Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.