Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко признался, как был правда глубоко озадачен поведением артиста Олега Винника во время начала военного конфликта. Как известно, Винник просто сбежал из страны и лишь спустя время стало известно якобы о болезни Винника, хотя никаких доказательств его лечения нет.
Неожиданный отъезд Винника в Германию и его молчание в период войны поразили многих украинцев, включая Клопотенко. Повара раздражило, что Винник оставил свою большую аудиторию и выбрал такое поведение, добавляет Клопотенко.
Клопотенко считает, что у Винника было много возможностей внести вклад, учитывая его популярность. Тем не менее, он ощущает, что Винник отвернулся от своей аудитории. Клопотенко выразил недовольство и подчеркнул, что после возвращения артиста поклонники, скорее всего, продолжат его поддерживать.
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Он просто отвернулся от фанатов, считает Клопотенко:
"У тебя же была миллионная аудитория, а ты просто на них плюнул. А хуже всего, что он вернется и все будут его слушать. И вот одна из самых больших вещей, которые для меня боль" - делится Клопотенко в интервью.
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