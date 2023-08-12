В украинских магазинах тенденция снижения цены может прекратиться совсем скоро.

В июле 2023 года в Украине потребительские цены снизились на 2,1% по сравнению с июнем. Особенно заметно снижение цен на продукты питания, которое произошло впервые с августа 2021 года.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко. Также он рассказал, когда могут снова подорожать продукты.

Специалист добавил, что особенно заметно снизились цены на овощи (-18,2%), яйца также подешевели (-4,1%). Дальнейшее снижение цен отмечено на фруктах (-1,3%), подсолнечном масле (-0,8%), макаронах (-0,2%), хлебе и хлебопродуктах (-0,1%).

Увеличение цены осталось на мясо и мясопродукты (+1,4% по сравнению с июнем), рыбу также следует отметить (+0,7%). Повышение цен также произошло на сахар (+1,2% по сравнению с нулевым ростом в июне).

Относительно цены на отдельные продукты, по данным Минфина по состоянию на 12 августа:

курятина (бедро) – 112,45 грн/кг

курятина (филе) – 146,60 грн/кг

свинина (лопатка) – 190,69 грн/кг

свинина (ребра) – 182,96 грн/кг

домашнее сало – 254 грн/кг

молодая капуста – 10,04 грн/кг

молодой картофель - 12,53 грн/кг

морковь – 18,98 грн/кг

огурцы – 19,99 грн/кг

свекла - 16,90 грн/кг

чеснок – 124,52 грн/кг

банани - 42,29 грн/кг

украинские яблоки - 37 грн/кг

Эксперт отметил, что эта тенденция снижения цены может прекратиться уже в текущем месяце. Удорожание электроэнергии и горючего, вступившее в силу с 1 июля, вероятно, повлечет за собой новое повышение потребительских цен, особенно на продукты промышленной переработки и животноводства, уже осенью.

Источник: Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

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