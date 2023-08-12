Денежная помощь будет выплачена Пенсионным фондом Украины после поступления заявок и финансирования от Министерства социальной политики.

Решение о предоставлении денежной помощи гражданам Украины ко Дню Независимости было принято Кабинетом Министров. Об условиях и размерах денежной помощи рассказала адвокат Алина Вдовцова. Эта помощь не будет выплачиваться всем гражданам, а только определенной категории лиц.

На денежную помощь могут претендовать лица с инвалидностью, в том числе те, кто стал инвалидами из-за войны, а также бывшие малолетние заключенные, находившиеся в гетто, концлагерях и других местах принудительного содержания, и теперь инвалиды по другим причинам.

В зависимости от группы инвалидности сумма денежной помощи варьируется: для ІІІ группы - 2700 грн, для ІІ группы - 2900 грн, а для І группы - 3100 грн.

Также денежная помощь планируется для участников боевых действий, участников Революции достоинства, бывших несовершеннолетних узников, а также детей, рожденных в местах принудительного содержания их родителей. Сумма пособия для них составит 1000 грн.

Денежная помощь предусмотрена для лиц с особыми заслугами перед Родиной (3100 грн).

В случае семей умерших или погибших защитников Украины, супругам/супругам умерших лиц с инвалидностью, а также для других случаев, признанных при жизни лицами с инвалидностью по разным причинам, сумма денежной помощи будет составлять 650 грн.

Все участники боевых действий, бывшие узники гетто, концлагерей и других мест принудительного содержания, а также люди, боровшиеся с национал-социалистическим режимом в тылу врага, получат 450 грн.

Размер денежной помощи исчисляется на основе прожиточного минимума для лиц с утратой трудоспособности, который на данный момент составляет 2093 грн.

Денежная помощь будет выплачена Пенсионным фондом Украины после поступления заявок и финансирования от Министерства социальной политики. Выплаты будут производиться на отдельный счет Пенсионного фонда в Сбербанке.

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