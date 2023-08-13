Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин, который в начале полномасштабной войны вместе с женой уехал из страны за границу, продолжает давать концерты и рассказывать о своих буднях в Инстаграм.

По словам самого Бабкина, их основная цель – собрать средства в поддержку украинской армии, проводя благотворительные выступления во время турне. За день до своего концерта в Майами, Сергей Бабкин разместил новое фотографическое изображение в своем аккаунте Instagram, в котором он пригласил всех своих поклонников присоединиться к мероприятию.

Не все, однако, отреагировали на это положительно. В комментариях под фотографией Бабкина некоторые пользователи выразили свое недовольство тем, что артист решил временно покинуть родину и провести время за границей. Они также высказали предположение, что такой шаг может подразумевать, что Бабкин не планирует возвращаться в Украину.

«Почему до сих пор поете на рашистском языке?; Даже Виталий Козловский служит в ВСУ! А Бабкин ищет где лучше, не удивлюсь, если он, как Яма останется в Майами; Это позор петь «любімиє песні фанатав, патамучно моєй публіке ето нравіться», отвратительно;

Влад Яма тоже будет на концерте?; Расскажите пожалуйста, сколько денег потрачено на райдер; Не с руки называть это туром сейчас, а вот благотворительный концерт именно то, кому эта помощь? Вам? Продвижение на просторах Америки?; А что так можно? Провести концерт и тебе не будет повестки» - пишут под постом Бабкина.

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