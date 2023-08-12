Подозреваемый в ночь на 8 августа пригласил девушку на прогулку в лес в городе Пльзень.

Девушка, по неофициальной информации, ей 15 лет, согласилась пойти на прогулку с парнем, потому что знала его.

В какой-то момент во время прогулки парень связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал.

Подозреваемый нанес порезы девушке и угрожал убийством, затем парень завернул девушку в пакеты и сбросил со склона.

К счастью, девушка была жива – она имитировала смерть и когда парень ушел, она вызвала "скорую".

Мэр Пльзеня Роман Заржицкий заявил, что задержанный является украинцем, но не беженцом, однако в полиции об этом не сообщали.

В соцсетях, в частности, жители Чехии, пишут гневные сообщения и обсуждают созыв демонстраций против украинцев.

Мэр Пльзеня и министр внутренних дел просят местных воздержаться от насилия и обобщения, и просят сохранять спокойствие, предоставив полиции возможность работать и выполнять свою работу.

В то же время посольство Украины в Чехии осудило насильственный акт и выразило соболезнования пострадавшим.

Источник: ceskenoviny .

Последние новости Украины:

Дети лишили жизни родной матери на Закарпатье, суд вынес приговор: "принесла брату нож".

Госпереворот в Украине: подробности масштабного сговора

Государство потеряло огромные деньги из-за халатности чиновника Минобороны.