Девушка, по неофициальной информации, ей 15 лет, согласилась пойти на прогулку с парнем, потому что знала его.
В какой-то момент во время прогулки парень связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал.
Подозреваемый нанес порезы девушке и угрожал убийством, затем парень завернул девушку в пакеты и сбросил со склона.
К счастью, девушка была жива – она имитировала смерть и когда парень ушел, она вызвала "скорую".
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Мэр Пльзеня Роман Заржицкий заявил, что задержанный является украинцем, но не беженцом, однако в полиции об этом не сообщали.
В соцсетях, в частности, жители Чехии, пишут гневные сообщения и обсуждают созыв демонстраций против украинцев.
Мэр Пльзеня и министр внутренних дел просят местных воздержаться от насилия и обобщения, и просят сохранять спокойствие, предоставив полиции возможность работать и выполнять свою работу.
В то же время посольство Украины в Чехии осудило насильственный акт и выразило соболезнования пострадавшим.
Источник: ceskenoviny .
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