Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который служит в рядах ВСУ, поделился реальными кадрами с передовой.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который продолжает служить в рядах ВСУ, поделился небольшим видео с передовой. Как известно, Салем оставил весь бизнес в Одессе ради службы и теперь вместе с товарищами продолжает бороться за освобождение украинских территорий от российских преступников.

Ранее Салем рассказывал, что служил в спецподразделении авиаразведки, активно волонтерил. В свободное время, по словам Даниэля, он занимается чем-то полезным и старается двигаться дальше. Недавно Салем рассказал, что разводится спустя многие годы брака.

«Мелкие отрывки памяти, пацаны прикрыли. Название картины: мой легендарный скачок с пулиметом» - поделился Салем.

«Берегите друг друга. Вы нам нужны, Вы стране нужны; Пусть Бог хранит всех вас и подарит нам долгожданную победу!; Береги вас Боженька! Вы наша стена за которой ничего не страшно. Спасибо и низкий поклон Вам; Молюсь за вас каждый день! Ты крут ! Береги себя; Как хочется чтобы все вернулись целыми» - делится Салем.

Также мы писали, Салем решил выплеснуть наболевшее за месяцы службы рядом с такими людьми. По словам Даниэля, эти моменты сильно на него повлияли и нужно это помнить.

«Прекрасное приключение! Спасибо за то, что у меня есть возможность передать через музыку те чувства, которые лежат на сердце, в такой особый день, день памяти, памяти храбрых, сильных украинцев!» - написал Салем под видео.

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