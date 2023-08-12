Очевидцы выкладывают кадры с дымом на Крымском мосту.
Российские телеграм-каналы сообщают, что незадолго до задымления на мосту была попытка атаки на Крымский мост.
По предварительным данным, в районе моста сработала ПВО. Очевидцы накануне сообщали о работе ПВО в районе Керчи.
По официальным данным, движение автотранспорта на мосту закрыто.
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Кроме того, Минобороны РФ накануне сообщало, что за сутки уничтожены 29 украинских беспилотников, в том числе над Черным морем.
В районе Керченского пролива были сбиты две ракеты, сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов. По его словам, Крымский мост не поврежден. Все детали выясняются.
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