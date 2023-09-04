В настоящее время продолжается процесс решения вопроса по избранию меры пресечения подозреваемым.

На территории Ровенской области правоохранители ведут расследование в отношении двух мужчин, в частности, одним из них является сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области. Инцидент стал известен из-за официальной страницы областной прокуратуры на Facebook.

Мужчин подозреваются в незаконном приобретении, хранении и последующей перепродаже нелегально добытого янтаря. Подозреваемые осуществляли сбыт этого товара крупными партиями, направляя их к оптовым покупателям.

"Они работали с крупными оптовыми покупателями, которым поставляли большие партии товара. При попытке осуществить продажу покупателю 200 килограммов янтаря, правоохранители задержали их на месте", - рассказала Оксана Жужельская, представитель областной прокуратуры.

Подозреваемым доложено подозрение в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте янтаря, в происхождении которого нет соответствующих документов. По данным следствия, эти действия были совершены группой лиц в сговоре и повторно.

Во время проведения обыска у подозреваемых обнаружили и конфисковали более 62 килограммов янтаря разных фракций. Образцы этих камней будут направлены на экспертизу с целью установления его стоимости и происхождения.

В настоящее время продолжается процесс решения вопроса по избранию меры пресечения подозреваемым, также проводятся следственные действия по установлению роли и причастности других лиц.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.