Трагедия произошла в результате обстрела города Орехов, который привел к ранениям 12 человек.

Сегодня Запорожская область потеряла одного из своих преданных полицейских, ставшего жертвой обстрела города Орехово армией российской федерации. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

Капитан полиции Иван Ищенко, начальник сектора полицейской деятельности №1 в селе Розовка, отделения полиции №2 Пологовского РПП, погиб в результате вражеских обстрелов.

Ему было 31 год, и он отдал более 6 лет своей жизни службе в подразделениях полиции. Во время масштабного вторжения русских войск Иван оставил временно оккупированную территорию и продолжил служить в населенных пунктах, оставшихся под контролем Украины. Вражеский авиаудар преждевременно унес его жизни.

Иван Ищенко был известен своим хорошим характером, ответственностью в работе и надежной дружеской поддержкой для коллег. Его смерть оставит болезненный пустой след среди тех, кто его знал и сотрудничал с ним. У него осталась жена и маленький ребенок.

Трагедия произошла в результате обстрела города Орехов, который привел к ранениям 12 человек. Среди раненых четверо сотрудников полиции, а их жизнь остается под угрозой. Врачи и парамедики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь раненых, но несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате атаки со стороны российской федерации было начато уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

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