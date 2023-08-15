Недавнее выступление Лободы за границей вызвало сильное негодование у Приходько из-за того, что Лобода вышла на сцену в сине-желтом плаще и обратилась к аудитории на русском языке. Фанаты начали освистывать Лободу и требовали, чтобы она говорила на украинском языке, но она этого не сделала.

Приходько выразила свое недоумение по поводу того, почему Лобода использовала флаг как часть своего наряда, особенно государственный флаг, когда украинцы погибают под этим флагом. Она также подчеркнула непонимание того, зачем Лободе петь на русском языке. По мнению Приходько, подобные артисты пытаются занять две разные позиции одновременно.

"Я не перевожу своих русскоязычных хитов, потому что это прошлое. Я считаю, что артисты боятся потерять себя, что они думают? На русском петь и при этом быть завернутой в флаг Украины?" - возмутилась Приходько.

Приходько считает, что украинцам следует перестать поддерживать таких артистов, и призывает певиц начать свою карьеру заново в Украине. Анастасия Приходько также утверждает, что она никогда не простит коллег за такое поведение и за работу в рф.

Ранее Настя Приходько выразила недовольство по поводу фестиваля, организованного артисткой Лаймой Вайкуле в Юрмале в знак поддержки Украины. В ходе интервью с Алиной Доротюк, Приходько поделилась, что она бы никогда не согласилась участвовать в подобном мероприятии, и объяснила свою позицию.

Анастасия Приходько также заметила, что Вайкуле пригласила украинских артистов, которые ранее выступали в рф.

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