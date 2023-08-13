Анастасия Приходько, украинская певица, высказала свое неодобрение в адрес Веры Брежневой. Приходько раздражает факт, что исполнительницы продолжают исполнять свои русскоязычные песни на концертах за границей, одновременно держа украинский флаг. Она также считает, что попытки перевести свои прежние хиты являются проявлением слабости со стороны артистов.

С точки зрения Приходько, украинцам следует перестать поддерживать подобных артистов, а сами артисты должны попытаться начать свою карьеру заново в Украине. Однако Приходько подчеркнула, что она никогда не простит коллег все свои слова и поддержку страну-террориста.

Приходько также выразила возмущение по поводу поведения Брежневой, напомнив, что в начале войны последняя заявила, что никогда не считала себя украинской певицей. По мнению Приходько, подобных артистов, как Лобода и Брежнева, не стоит вообще упоминать, и она призывает их начать всё сначала.

"Пусть они себе там бьются. Пусть они начинают сначала", - заключила Приходько, вспоминая поведение своих коллег, которые ранее сбежали из страны.

Приходько также подчеркнула, что она бы никогда не решилась бы выступать перед российской аудиторией, даже если бы это были "хорошие русские".

"Алексеев Беларусь представлял, Полякова с Киркоровым целовалась, с Басковым концерты вела. Макс Барских. Там и вся русская челядь сидела. Все пришедшие это кто? Это же россияне" - заявила Приходько.

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