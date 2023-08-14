Стало известно, что прибавки к пенсии за возраст получат не все пожилые украинцы.

Программа доплат к пенсиям для старших граждан, которая длится уже год, предусматривает ежемесячную выплату дополнительных 300 гривен пенсионерам от 70 лет. Однако существуют ограничения, которые могут помешать некоторым людям такого возраста получить эти средства.

То есть надбавки к пенсии за возраст получат не все пожилые украинцы. стало известно, кому не дадут доплату.

Основная причина невыплаты доплат к пенсии состоит в том, если пенсия превышает 10 340 гривен. В таком случае какие-либо "возрастные" приложения (включая 400 гривен для лиц от 75 лет и 500 гривен для тех, кто старше 80 лет) не выплачиваются.

Кроме того, выплаты к пенсии производятся с 4 по 25 число месяца, а расчеты производятся в конце предыдущего месяца. Поэтому новые 70-летние пенсионеры могут не получить полную доплату к пенсии в первый месяц.

Примером может служить ситуация, когда пенсионеру исполнилось 70 лет 22 сентября. В сентябре он не получит полной суммы приложения. Но уже с октября эта дополнительная выплата в пенсию начнет поступать – 300 гривен.

В то же время, если пенсия человека меньше 10 340 гривен и он уже исполнил 70 лет, то дополнительные 300 гривен он обязательно получит. Просто это приложение выплачивается с первого месяца после достижения 70 лет.

Источник: На Пенсии.

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