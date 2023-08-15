На суде мужчина признал свою вину и объяснил, что не пришел из-за своего плохого состояния здоровья.

В Ивано-Франковской области был вынесен приговор 56-летнему мужчине, отказавшемуся от мобилизации, ссылаясь на свое болезненное положение из-за цирроза печени и гипертонии. Мужчина объяснил свое отсутствие на военкомате плохим самочувствием.

Об этом идет речь в приговоре Верховинского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным следствия, 9 января 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан ограниченно годным к военной службе. Он мог быть мобилизован для службы в снабжении, ТЦК и СП, а также в учебных заведениях. Однако 23 января он не появился в военкомате.

На суде мужчина признал свою вину и объяснил, что не пришел из-за своего плохого состояния здоровья. В ходе судебного заседания установлено, что у него действительно цирроз печени. Медики Верховинской районной больницы также подтвердили, что мужчина находился на лечении в январе 2023 года.

Суд учел, что состояние здоровья мужчины на момент рассмотрения было сложным: цирроз печени (активная фаза, медленное течение), гипертоническая болезнь ІІ степени (ГЛЖ), риск 3 (высокий). Дополнительно он совместно проживал с двумя сестрами пенсионного возраста.

Суд принял решение о признании мужчины виновным по статье 336 УК Украины. Приговорен к 4 годам лишения свободы, но реальный срок наказания заменен на 2 года испытательного срока. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.