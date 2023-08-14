Клиент "ПриватБанк" рассказал, что третьего августа из его банковского счета были сняты деньги.

"ПриватБанк" - известное финансовое учреждение, обслуживающее значительную часть населения Украины. Несмотря на свою широкую популярность, некоторые клиенты сталкиваются с определенными трудностями при использовании его услуг. Один из отзывов, отрицательный в отношении "ПриватБанк", был размещен на специализированном веб-ресурсе Минфина.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что третьего августа из его банковского счета были сняты деньги. Перевод денег был совершен за три попытки на общую сумму в размере 21 тысячи гривен.

Через 10 минут клиент "ПриватБанк" заблокировал свою банковскую карточку и подал заявление на возврат средств. Украинца возмутило, что банк не защитил деньги на счете, несмотря на установленные лимиты на снятие средств.

"Банк объяснил, что средства с карты списываются мгновенно, но адресату засчитываются в течение двух дней. Так почему я должен ждать 45-120 дней возврата средств, у которых нет гарантии, что вернут. При том что банк уже через 10 минут владел информацией, что я не осуществлял никаких переводов", - добавил клиент "ПриватБанк".

Более того, клиент "ПриватБанк" также должен оплатить средства снятые с его кредитной карты. Желательно за 30 дней, чтобы не были начислены проценты.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

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