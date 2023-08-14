Правоохранители объявили подозрение мошеннице, которая выдавала себя за специалиста, занимающегося обменом военнопленных, и за деньги предлагала вернуть защитника домой. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, уроженка Черниговской области, представляясь сотрудницей Минобороны Украины, занимающейся обменом военнопленных, предложила женщине, чей муж находится в плену, установить его местонахождение и внести его имя в списки на обмен. Но не за бесплатно.

Потерпевшая за май-июнь этого года шесть раз передавала мошеннице деньги — в сумме около 150 тысяч гривен. После получения денег преступница исчезла, оборвав любую связь с обманутыми родственниками пленного.

Полиция установила местонахождение мошенницы, после чего провела обыски в ее доме. Дома у злоумышленницы были найдены доказательства ее причастности к воплощению мошеннического плана. Среди изъятых предметов были телефоны, паспорта граждан Украины и медицинская документация.

Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное повторно. Выяснилось, что ее уже раньше привлекали к ответственности за кражу. Тогда суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, но приговор не вступил в законную силу.

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