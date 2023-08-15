В последний период времени в Украине получило огласку несколько ситуаций с государственными закупками, где стоимость и целесообразность проектов иногда вызывают шок.
Один из таких скандальных тендеров был замечен на платформе публичных закупок ProZorro. На него обратил внимание общественный деятель Клим Братковский в Фейсбук .
По данным этой системы, речь идет о строительстве спортивной площадки во Львовской области.
Общественный деятель Клим Братковский, комментируя эту ситуацию на своей странице в Facebook, написал: "Как строится победа, даже на спортивных площадках... за 3,5 миллиона гривен. Тем временем население этого села насчитывает около тысячи человек".
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Неудивительно, что после этого в комментариях люди возмущались и едва подбирали слова, чтобы прокомментировать очередной тендер на странную закупку: "Назовите хоть одного, которых за "барабаны" или яйца посадили на шкинку?", "Да сколько уж можно? скандалы будут вылезать во время войны? Неужели нельзя прожить без краж?", "А васки слушают и продолжают пилить бабло".
Следует отметить, что недавно в Украине появилось множество случаев, где государственные закупки поразили своей стоимостью и обоснованностью. Это касается приобретения барабанов для школьных укрытий, "золотых" овощерезок и других подобных случаев.
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