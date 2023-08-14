Украинцам стоит ожидать, что цены на отдельные продукты будут повышены вскоре.

Цены на продукты в украинских магазинах скоро изменятся. Так, в результате окончания периода доступного дешевого продовольствия, ожидается подъем цен в Украине уже в августе. В частности, стоимость импортируемых товаров будет оставаться на высоком уровне.

Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", сообщила, что цены на отдельные продукты будут повышены.

Так, цена на апельсины может достичь 60 гривен за кило, лимоны ожидаются до 65 гривен, а бананы – до 50 гривен.

Специалисты из Института аграрной экономики также привели прогнозы по цене на другие продукты. Да, цена на арбузы будет примерно 30 гривен, черная смородина будет стоить от 70 до 80 гривен, малина будет стоить в диапазоне 80-90 гривен, а яблоки могут подешеветь до 20 гривен.

Эксперт также отметила, что цены на яблоки летом могут сократиться вдвое, поскольку их цена составляет 47,4 гривны. Она также добавила, что стоимость "борщового набора" может снизиться.

Среди других овощей в украинских магазинах по прогнозам экспертов цены будут следующими:

Капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм,

Свекла – до 15 гривен,

Лук репчатый и морковь – до 30 гривен,

Картофель – до 13 гривен.

Источник: 24 Канал.

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