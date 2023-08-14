Вражеский информатор собирал информацию о дислокации и перемещении Сил обороны вблизи передовой в Донецкой области.

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который охотился за позициями нашей артиллерии в районе Авдеевки. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Вражеский агент находился на прямой связи с сотрудником российского ГРУ. Его первоочередной задачей было выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии украинских защитников на Авдеевском направлении.

Кроме того, информатор рф фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники ВСУ, которая перемещалась на передовую на Востоке Украины, а также передавал российской спецслужбе информацию о защитных инженерных сооружениях вблизи железнодорожных станций и мостов.

По данным следствия, эта развединформация с детальным описанием объектов наблюдения и геолокациями требовалась оккупантам для планирования боевых операций, в частности попыток огневого поражения украинских артиллерийских позиций.

Сотрудникам СБУ удалось задержать подозреваемого с поличным, во время его доразведки возле одного из инфраструктурных объектов.

Задержанный — житель Покровска, который привлек внимание оккупантов через свои антиукраинские публикации в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Контакт с российскими спецслужбами он поддерживал через личный аккаунт, с которого регистрировался в российских пабликах.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (оказание вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ). Он находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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