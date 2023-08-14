Многие из украинцев до сих пор не получили обещанную денежную помощь.

Во время периода войны в Украине многие семьи стали жертвами потерь, потеряв своих сыновей и мужчин на фронте. Впрочем, многие из них до сих пор не получили обещанную денежную помощь в виде компенсации после смерти военных, а некоторые даже ждут ответа в течение месяцев.

Юрист адвокатского объединения "Юридическая компания АРЭС" и консультант благотворительного фонда "Мы рядом" Евгений Промский поделился информацией о проблемах, с которыми сталкиваются семьи военных при получении денежной помощи от государства.

Для получения денежной помощи необходимо собрать пакет документов, часть из которых выдавалась военными частями. Этот процесс может быть трудным из-за различных процедур и других обязанностей воинских частей.

Главная проблема в отказе от денежной помощи заключается в сборе документов. Большинство необходимых документов для денежной помощи выдавалось воинскими частями, где служили погибшие военные.

Военные части в подавляющем большинстве тоже являются боевыми подразделениями. Обычно эта процедура проходит так, что лицо, имеющее право на денежную помощь, обращается в военкомат, затем военкомат делает запрос в воинскую часть или человек сам обращается в воинскую часть через Укрпочту.

После этого начинается этап ожидания, который может быть длительным из-за объема работы и других задач, выполняемых воинскими частями перед оплатой денежной помощи.

Для оформления денежной помощи после смерти военного необходимо собрать пакет документов. Некоторые из них предоставляет военная часть, где работал погибший военный (например, выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части, документ, подтверждающий причины и обстоятельства гибели военного, решение военно-врачебной комиссии о причинной связи смерти).

Другие документы для денежной помощи могут также предоставляться Территориальным Центром Комплектования (ТЦК) и Социальной Поддержкой (СП), где находится на учете погибший военный.

Получать необходимые документы можно самостоятельно. Также в этом может помочь доверенное лицо при наличии нотариального поручения или адвоката.

После сбора необходимых документов следует обратиться в ТЦК и СП, где был зарегистрирован погибший военный, и подать заявление на получение денежной помощи. Форма заявления может быть произвольной, но в "шапке" должны быть указаны личные данные получателя пособия (идентификационный код, адрес проживания, контактный телефон).

В основной части заявления для денежной помощи следует указать:

личные данные погибшего военного (фамилия, имя, отчество,

дата рождения, воинское звание, должность, подразделение, в котором служил)

место и дата гибели

родственная связь между заявителем и военным

просьба о выплате денежной компенсации

К заявлению нужно добавить копии всех собранных документов.

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