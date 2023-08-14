Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в столице двух женщин, работавших по указаниям российского пропагандиста Александра Зенина, главреда прокремлевского портала "Вся Тверь". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Задержанные ежедневно распространяли в социальных сетях и Телеграмм-каналах до 70 фейковых публикаций о войне рф против Украины, направленных на дискредитацию действий ВСУ и распространение панических настроений среди украинского населения.

Пропагандистки организовали и администрировали сеть пророссийских Телеграмм-каналов и Фейсбук-сообществ с дезинформационным контентом, которая охватывала более 10 тысяч пользователей.

пропагандисток задержали в Киеве

По данным расследования, Зенин, координировавший свои действия с российскими спецслужбами, за успешно выполненные задачи присылал своим подопечным денежное вознаграждение до 10 тысяч в гривневом эквиваленте.

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Коллаборантками оказались две безработные жительницы Киева. Они искали работу копирайтера на фриланс-биржах и попали в поле зрения Зенина.

пропагандисток задержали в Киеве

Во время обысков по месту жительства задержанных сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, которую они использовали для администрирования вражеских ресурсов. Также найден электронный почтовый архив, давший доказательства их сотрудничества с российским пропагандистом.

Обеим злоумышленницам объявили подозрение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Женщинам грозит наказание в размере до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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