В Киеве задержали двух пропагандисток, которые по заказу страны-агрессора разгоняли фейки о войне в Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в столице двух женщин, работавших по указаниям российского пропагандиста Александра Зенина, главреда прокремлевского портала "Вся Тверь". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Задержанные ежедневно распространяли в социальных сетях и Телеграмм-каналах до 70 фейковых публикаций о войне рф против Украины, направленных на дискредитацию действий ВСУ и распространение панических настроений среди украинского населения.

Пропагандистки организовали и администрировали сеть пророссийских Телеграмм-каналов и Фейсбук-сообществ с дезинформационным контентом, которая охватывала более 10 тысяч пользователей.

По данным расследования, Зенин, координировавший свои действия с российскими спецслужбами, за успешно выполненные задачи присылал своим подопечным денежное вознаграждение до 10 тысяч в гривневом эквиваленте.

Коллаборантками оказались две безработные жительницы Киева. Они искали работу копирайтера на фриланс-биржах и попали в поле зрения Зенина.

Во время обысков по месту жительства задержанных сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, которую они использовали для администрирования вражеских ресурсов. Также найден электронный почтовый архив, давший доказательства их сотрудничества с российским пропагандистом.

Обеим злоумышленницам объявили подозрение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Женщинам грозит наказание в размере до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.