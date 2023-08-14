В Черкасской области было произведено задержание двух работников правоохранительных органов, которые сейчас находятся под подозрением в превышении своих служебных полномочий.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По информации ДБР, они обвиняются в попытке выманить "признание" относительно кражи имущества от одного мужчины. Факт причастности этого гражданина к совершению преступления пока не подтвержден, поэтому полицейские, скорее всего, критиковали его.
С целью быстрого раскрытия кражи имущества правоохранители рассмотрели несколько версий и незаконно задержали жителя области, после чего начали "допрос" его в лесу. Подозреваемые надели наручники на руки потерпевшего и жестоко избили его. Также были произведены несколько выстрелов из огнестрельного оружия неподалеку от его головы.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Терехов подключил ТЦК и полицию, чтобы разогнать харьковчан, выступивших против застройки Саржиного Яра: "Чтобы боялись"
Масштабная трагедия в Черкасской области: появились кадры с места аварии и данные о погибших
Ветеран рассказал, как унижают военных при прохождении военно-врачебных комиссий
Управляемая авиабомба ударила по полицейским: известны подробности о правохранителе, который не выжил
Оба подозреваемых задержаны. Против них уже выдвинуты обвинения в превышении служебных полномочий группой лиц (согласно части 1 статьи 28, части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).
Обеим обвиняемым были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 200 тысяч гривен для каждого из них. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Последние новости Украины:
Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.