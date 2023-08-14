Против них уже выдвинуты обвинения в превышении служебных полномочий.

В Черкасской области было произведено задержание двух работников правоохранительных органов, которые сейчас находятся под подозрением в превышении своих служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации ДБР, они обвиняются в попытке выманить "признание" относительно кражи имущества от одного мужчины. Факт причастности этого гражданина к совершению преступления пока не подтвержден, поэтому полицейские, скорее всего, критиковали его.

С целью быстрого раскрытия кражи имущества правоохранители рассмотрели несколько версий и незаконно задержали жителя области, после чего начали "допрос" его в лесу. Подозреваемые надели наручники на руки потерпевшего и жестоко избили его. Также были произведены несколько выстрелов из огнестрельного оружия неподалеку от его головы.

Оба подозреваемых задержаны. Против них уже выдвинуты обвинения в превышении служебных полномочий группой лиц (согласно части 1 статьи 28, части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

Обеим обвиняемым были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 200 тысяч гривен для каждого из них. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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