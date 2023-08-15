Военком сейчас находится под стражей с возможностью залога, составляющей более 215 000 гривен. Кроме того, он временно уволен с должности.

В Хмельницкой области оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями областной полиции столкнулись с важной задачей выявления лиц, требовавших неправомерную выгоду от будущих мобилизованных. Во время проверок в Хмельницкой области полицейские задержали военного ТЦК. Подробности обнародовали в пресс-службе Нацполиции.

Стало известно, что представитель ТЦК входил в сговор с врачами ВЛК, которые имели возможность влиять на решение о пригодности мужчин к военной службе. Эти организованные лица незаконно предлагали достичь положительных решений военной комиссии по исключению возможных призывников из списков военного комиссариата по выдуманным причинам здоровья.

Кроме того, уклоняющимся выдавались справки о непригодности для последующей службы в Вооруженных силах Украины. Стоимость так называемого «пакета услуг» составляла около 4500 долларов США или около 170 тысяч гривен.

Подозреваемому предъявлены обвинения по части 3 статьи 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Фигурант находится под стражей с возможностью залога, составляющей более 215 000 гривен. Кроме того, он временно уволен с должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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