Государственное бюро расследований совместно с СБУ разоблачило судью Чудновского районного суда Житомирской области, участвовавшего в схемах с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Юрист аграрного предприятия подыскивал неистребованные в частную собственность земельные участки и получал информацию об их владельцах. После этого подставные лица подавали в суд заявления по истребованию прав на землю, указывая ложные данные о наследстве или других основаниях для получения земли.

Подозреваемый судья принимал решения в пользу участников преступной группы, что способствовало передаче или сдаче в долгосрочную аренду земельных участков директору предприятия. Судья также обеспечивал регистрацию права собственности на непричастных лиц, внося данные в государственный реестр судебных решений.

В течение нескольких месяцев группа незаконно завладела 32 земельными участками общей площадью более 94 гектаров в Чудновской городской и Ольшанской объединенной территориальной общине Житомирского района. Ущерб государству превышает 2 миллиона гривен.

Судье сообщили о подозрении в мошенничестве и служебном подлоге. Остальные участники схемы получили подозрения по факту мошенничества в особо крупных размерах, совершенных организованной группой. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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