Военно-врачебная комиссия подтвердила пригодность Александра к службе после чего его должны были направить в учебный центр - он не пришел и выдал скандальное желание.

В Тернопольской области подлежавший военнообязанности мужчина отказался от службы на фронте, объяснив это тем, что он не считает эту войну своей и был бы счастлив перейти на сторону россии. Об этом говорится в приговоре Лановецкого райсуда Тернопольщины.

По данным Лановецкого райсуда Тернопольщины, осенью 2022 военно-врачебная комиссия подтвердила пригодность Александра Д. к службе после чего его должны были направить в учебный центр. Однако он совершил уклонение от отправки на службу, игнорируя полученную повестку.

В начале судебного процесса он утверждал, что не может участвовать в войне из-за своих религиозных убеждений.

Тем временем представитель из военкомата на суде сообщил, что Александр отказался от призыва, заявив, "что не желает служить и защищать Украину, а решил присоединиться к враждебной стороне". Он так и говорил: "Я не считаю эту войну своей и был бы счастлив перейти на сторону россии". Солдат, вызвавший обвиняемого в военкомат, рассказал об этих заявлениях.

Суд признал Александра виновным в уклонении от военной службы и приговорил его к трем годам лишения свободы. Обвиняемый имеет право подать апелляцию.

Ранее было сообщено, что в Тернопольской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации, утверждая, что ему необходимо ухаживать за родителями. За это он был приговорен к одному году испытательного срока.

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