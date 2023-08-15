Правоохранители провели обыски в местах проживания и в транспортных средствах фигуранта.

Сотрудник таможни устроил систему вымогательства и получения неправомерных выгод от лиц, пересекавших границу. Детали сообщили пресс-службе Нацполиции оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно со следователями теруправления Государственного бюро расследований.

Сотрудник одного из государственных пунктов пропуска на границе с Румынией устроил систему регулярного получения взяток - работал в одиночку. За суммы от 50 до 300 евро на таможни не проводили осмотр грузовых посылок физических лиц и перевозчиков, которые пересекали границу во время их рабочей смены. Сумма взятки зависит от объема и характера товаров.

В ходе расследования правоохранители зафиксировали несколько случаев получения взяток инспектором пограничного пункта пропуска.

Правоохранители провели обыски в местах проживания и в транспортных средствах фигуранта, в ходе которых изъяли денежные средства, полученные неправомерно.

В настоящее время таможеннику объявлено подозрение по статье 368 часть 1 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Предварительный этап досудебного расследования уголовного производства продолжается с целью установления причастности других сотрудников таможни к незаконной деятельности. Руководство по уголовному производству осуществляется Черновицкой областной прокуратурой.

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