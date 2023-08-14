Бывшего генерал-майора СБУ судили за госизмену и покушение на террористический акт в интересах рф.

Состоялся суд по делу бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Решением суда экс-генерал-майора СБУ признали виновным в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Его приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества.

В ходе судебного разбирательства прокуроры подтвердили, что злоумышленник осуществлял сбор информации, являвшейся государственной тайной, и передавал ее представителям страны-агрессора. Кроме того, по поручению вражеских спецслужб он занимался рекрутированием экс-военнослужащих СБУ для совершения террористического акта.

Осужденный планировал убийство майора Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия, который во время войны на востоке Украины с 2015 года возглавлял Международный миротворческий батальон им. Джохара Дудаева. Тогда правоохранители смогли предотвратить убийство, которое планировали спецслужбы россии.

Добавим, в 2020 году СБУ объясвила о задержании генерал-майора Валерия Шайтанова. Тогда сообщалось, что Шайтанов был агентом российской ФСБ по кличке "Бобыль" и по заданию российских спецслужб готовил убийство Адама Осмаева.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.