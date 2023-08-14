Состоялся суд по делу бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Решением суда экс-генерал-майора СБУ признали виновным в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Его приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества.
В ходе судебного разбирательства прокуроры подтвердили, что злоумышленник осуществлял сбор информации, являвшейся государственной тайной, и передавал ее представителям страны-агрессора. Кроме того, по поручению вражеских спецслужб он занимался рекрутированием экс-военнослужащих СБУ для совершения террористического акта.
Осужденный планировал убийство майора Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия, который во время войны на востоке Украины с 2015 года возглавлял Международный миротворческий батальон им. Джохара Дудаева. Тогда правоохранители смогли предотвратить убийство, которое планировали спецслужбы россии.
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Добавим, в 2020 году СБУ объясвила о задержании генерал-майора Валерия Шайтанова. Тогда сообщалось, что Шайтанов был агентом российской ФСБ по кличке "Бобыль" и по заданию российских спецслужб готовил убийство Адама Осмаева.
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