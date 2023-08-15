Украинский телеведущий Даниэль Салем, который отправился на службу в ВСУ и оставил бизнес в Одессе, продолжает делиться кадрами с товарищами в социальной сети Инстаграм. В этот раз Салем вызвал волнение своим новым видео, снятым на передовой.
На видео, опубликованном Салемом, запечатлены кадры его находки в кругу боевых товарищей. В своем посте он выразил свою привязанность к Украине и подчеркнул, что он счастлив, что судьба свела его с этой землей.
Салем также предоставил видеоматериал, который показывает его на боевой позиции.
Под постом украинцы выразили свою признательность Салему за его мужество в защите Украины с оружием в руках, а также выразили восхищение украинскими защитниками.
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«Красивые наши, и это гордость страны, мы благодарны самой земле, что Вы так мужественно защищаете; наши мужчины самые сильные, самые лучшие; Горжусь жить в одной стране с такими героями! Слава Украине!
Береги вас Боже, Даня, вас и всех ребят! Слава Украине!; Ребята, вы Боги, лучшие, смелые, сильные, любим вас» - поддерживают Салема украинцы.
Ранее Салем рассказывал, что служил в спецподразделении авиаразведки, активно волонтерил. В свободное время, по словам Даниэля, он занимается чем-то полезным и старается двигаться дальше. Недавно Салем рассказал, что разводится спустя многие годы брака.
«Мелкие отрывки памяти, пацаны прикрыли. Название картины: мой легендарный скачок с пулиметом» - поделился Салем.
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