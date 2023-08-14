В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан рассказал о пяти главных направлениях осенней моды 2023 года, чтобы украинки заранее могли подготовиться к сезону (чтобы посмотреть фото, пролистайте вниз).
Во-первых, Андре Тан предлагает обратить внимание на монохром.
"Бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый - в этом сезоне актуально одевать монохромные комплекты в одном цвете. Чем внимательнее подобрать оттенки друг к другу, тем изысканнее вы будете выглядеть. Вам на помощь придут костюмы-тройки или сочетание широких брюк и строгого жакета" , – советует Андре Тан.
Второй тренд этой осенью – возвращение 2000-х, от широких карго до украшенных пуговицами кардиганов и смелых мотоциклеток. Здесь также следует сделать акцент на аксессуарах: футуристические очки, цепочки, массивные украшения и блестящие сумки.
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Андре Тан также отметил, что осенью 2023 года в тренде будет фактурная кожа. Популярными будут изделия из искусственной кожи, имитирующей фактуру рептилий или с вышивкой.
"Костюм в полоску станет центральным предметом вашего стильного гардероба в новом сезоне. Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, которое очень круто вписывается в лаконичную одежду и позволяет выглядеть безупречно", - объяснил Андре Тан.
Еще один тренд предстоящей осени — высокие сапоги до колен, которые не только визуально удлиняют силуэт, но и практичны в носке.
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