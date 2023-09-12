Служба безопасности Украины задержала гражданина Украины, присоединившегося к российским боевикам и воевавшего против Сил обороны на восточном фронте. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник был задержан военными контрразведчиками Службы безопасности вместе с представителями сил обороны в ходе контрнаступления под Бахмутом в июле этого года.

По данным расследования, предателем оказался житель города Славянск Донецкой области, перебравшийся в Ставропольский край рф незадолго до начала полномасштабной войны.

Сотрудники СБУ выяснили, что 24 июня 2022 года злоумышленник по собственному желанию подписал контракт о военной службе, присоединившись к группировке "Шторм" 79-го мотострелкового полка вооруженных сил российской федерации.

Во время службы механиком-водителем предатель активно участвовал в военных операциях против украинских защитников в районе поселка Берховка, который находится в Бахмутском районе. Также известно, что для замедления контрнаступления ВСУ злоумышленник занимался обустройством блокпостов и фортификационных сооружений вокруг позиций российских оккупационных войск.

Злоумышленнику объявили о подозрении согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему может грозить пожизненное заключение.

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