8 августа Анатолий Гунько был задержан вместе с двумя сообщниками. По данным следствия, народный депутат предложил предпринимателю получить под обработку землю, принадлежащую государству и находящуюся в сфере управления Национальной академии аграрных наук.

За свои услуги народный избранник хотел получить 130 долларов/1 га земли. Но его поймали с поличным - прямо во время получения первого транша взятки в 85 тысяч долларов.

Гуньку объявили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Компания Active Group провела опрос о мнении украинцев относительно того, как изменился уровень коррупции в стране за период с 24 февраля 2022 года. За последний месяц резко возросло количество людей, считающих, что уровень коррупции увеличился.

Украинцев также спросили: "Как вы считаете, коррупционные дела против депутатов – это реальная борьба с коррупцией или политические интриги?". 8% опрошенных убеждены, что это исключительно борьба с коррупцией, 36,4% – скорее борьба с коррупцией, 34,7% – скорее интриги, 8,7% – исключительно интриги.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины от 18 лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 12 августа 2023 г. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

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