Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении главному организатору схемы по завладению имуществом АО "Укрзализныця" – контролеру частной компании. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Всего по делу о нанесении "Укрзализныци" 11,8 млн грн убытков сейчас четверо подозреваемых. Трем другим участникам схемы – на тот момент заместителю руководителя филиала АО "Укрзализныця", руководителю отдела материально-технического обеспечения и руководителю частной компании — сообщили о подозрениях еще в октябре 2021 года.
По данным НАБУ, в 2018 году один из филиалов "Укрзализныци" провел открытые торги на закупку угля, чтобы отапливать пассажирские вагоны. Стало известно, что подозреваемый руководитель филиала, являвшийся главой тендерного комитета, вместе с руководителем отдела, инициировавшего закупки, решили действовать в пользу конкретного поставщика, а другие компании к участию в аукционе не допустили.
В результате "избранная" компания победила в торгах и поставила "Укрзализныце" уголь по завышенным ценам. Сумма ущерба составила 11,8 миллиона гривен.
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Как показали результаты товароведческой экспертизы, рыночная цена на тонну угля на момент заключения договоров составляла 3770 гривен, а "Укразализныця" заключила договоры по цене 4563 гривны за тонну.
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