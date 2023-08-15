Самое важное, что произошло с пенсиями за последние полтора года – это повышение пенсий на 33%.

Из-за войны формат социальных выплат для украинцев претерпел изменения. Это обусловлено как вынужденным переселением пенсионеров на другие территории, так и изменениями в законодательстве.

Самое важное, что произошло с пенсиями за последние полтора года – это повышение пенсий на 33%. Сумма платежа выросла с 3991,53 гривен в конце 2022 года до 5311,44 гривен в конце 2023 года.

Последняя индексация пенсии произошла в марте 2023 года. После этого перерасчета пенсий, для некоторых пенсионеров размер минимальных выплат был увеличен от 2100 гривен до 2520 гривен.

В ПФУ заявляют, что, несмотря на военное положение, повышение выплат будет продолжаться. Если бюджет предусматривает выделение средств, то они будут направлены на следующую индексацию пенсий.

Пенсионеры теперь могут решать вопросы, связанные с пенсионным фондом, дистанционно – онлайн. Процедура стала возможна благодаря развитию онлайн-кабинета на вебпортале ПФУ. Также, услуга выплаты пенсий на почту стала доступна и за границей.

В Пенсионном фонде обязуются даже при ограниченных возможностях производить перерасчет пенсий даже в 2024 году. Несмотря на сложную ситуацию в 2023 году правительству удалось увеличить суммы пенсии. Так, в июле 2023 проведен пересмотр пенсий для ученых и государственных служащих.

Представители Пенсионного фонда акцентируют внимание на том, что изменение размера надбавок происходит в соответствии с повышением уровня прожиточного минимума. При этом возраст, стаж и личные обстоятельства пенсионера не влияют на эти перерасчеты.

Источник: 24 Канал.

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