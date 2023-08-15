Непонятно, почему "ПриватБанк" требует доказательств и подтверждений о переводе, если деньги прислали из ПФУ.

"ПриватБанк" является известным финансовым учреждением, обслуживающим значительную часть населения Украины. Несмотря на широкую популярность некоторые клиенты могут столкнуться с некоторыми трудностями при пользовании его услугами.

Один из отзывов, касающийся "ПриватБанк" и имеющий отрицательный оттенок, был размещен на специализированном веб-ресурсе Минфина.

Клиентка "ПриватБанк" пожаловалась, что банк неожиданно заблокировал ей социальные выплаты. Речь идет о декретных.

"На каких основаниях "ПриватБанк" проверяет законность выплат ПФУ? Когда банк заблокировал платеж, он сослался на ЗУ 2464 в. 8 п. 14-1, однако этот закон касается резидентов действия сети, к которому ООО не имеет никакого отношения!", - возмутилась женщина.

Клиентка "ПриватБанк" позвонила на горячую линию учреждения и получила ответ, что должна дать подтверждение, что компания платила ЕСВ, или заплатить ЕСВ раньше предусмотренного законодательством срока, а затем только ей перечислят социальную выплату.

Украинка напомнила, что средства поступили от ПФУ, то есть от государства, и именно государство перечислило декретные. Потому непонятно, почему "ПриватБанк" требует доказательств и подтверждений.

"Какое "ПриватБанк" имеет право контролировать решение ПФУ? И какое право имеет "ПриватБанк", блокировать социальные выплаты? Это уже просто перебор, словно издеваются! Более того, работник банка предложил обратиться в суд! Ну очень спасибо!", - возмутилась клиентка банка.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.