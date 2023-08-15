Украинцам выплатят денежную помощь в размере 25 тысяч евро. Стало известно, кто и как может получить деньги. В частности, украинские предприниматели смогут получить денежную помощь в размере до 25 тысяч евро, которая будет направлена на поддержку малого бизнеса. Для этого предусмотрено три этапа предоставления грантов.
Эта программа грантов и денежная помощь нацелена на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса. Каждый этап конкурса имеет свои цели и требования к участию.
- 750 грантов до 4000 евро денежная помощь предназначена для микропредприятий со штатом до 9 сотрудников.
- 50 грантов до 10 000 евро денежная помощь предназначена для малых предприятий со штатом от 11 до 49 сотрудников.
- 30 грантов до 25 000 евро денежная помощь предназначена для малых и средних предприятий со штатом от 11 до 100 сотрудников.
Заявки на получение денежной помощи можно будет подавать через три уполномоченных банка: Сбербанк, ПриватБанк и Банк Львов. Денежную помощь можно использовать для различных потребностей, таких как приобретение оборудования, сырья, выплаты заработной платы, арендной платы и других хозяйственных расходов.
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Грантовые средства будут распределены между разными группами бизнесов в зависимости от их местонахождения и объема ущерба, нанесенного из-за войны войны. Каждый этап имеет свой срок подачи заявок:
- Предприятия из регионов, наиболее пострадавших от войны (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская (кроме г. Киева), Луганская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Херсонская области) - с 8 по 21 августа 2023 года.
- Бизнес с деоккупированных территорий (Донецкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская и Херсонская области) - с 22 августа по 4 сентября 2023 года.
- Предприятия из других регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий – с 5 по 18 сентября 2023 года.
Каждый из участников будет оцениваться автоматически на основе критериев, таких как объем нанесенного ущерба от войны, потенциал для восстановления и эффективность действий для восстановления предприятия.
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