Эта программа грантов и денежная помощь нацелена на поддержку отдельных категорий украинцев.

Украинцам выплатят денежную помощь в размере 25 тысяч евро. Стало известно, кто и как может получить деньги. В частности, украинские предприниматели смогут получить денежную помощь в размере до 25 тысяч евро, которая будет направлена ​​на поддержку малого бизнеса. Для этого предусмотрено три этапа предоставления грантов.

Эта программа грантов и денежная помощь нацелена на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса. Каждый этап конкурса имеет свои цели и требования к участию.

750 грантов до 4000 евро денежная помощь предназначена для микропредприятий со штатом до 9 сотрудников. 50 грантов до 10 000 евро денежная помощь предназначена для малых предприятий со штатом от 11 до 49 сотрудников. 30 грантов до 25 000 евро денежная помощь предназначена для малых и средних предприятий со штатом от 11 до 100 сотрудников.

Заявки на получение денежной помощи можно будет подавать через три уполномоченных банка: Сбербанк, ПриватБанк и Банк Львов. Денежную помощь можно использовать для различных потребностей, таких как приобретение оборудования, сырья, выплаты заработной платы, арендной платы и других хозяйственных расходов.

Грантовые средства будут распределены между разными группами бизнесов в зависимости от их местонахождения и объема ущерба, нанесенного из-за войны войны. Каждый этап имеет свой срок подачи заявок:

Предприятия из регионов, наиболее пострадавших от войны (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская (кроме г. Киева), Луганская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Херсонская области) - с 8 по 21 августа 2023 года. Бизнес с деоккупированных территорий (Донецкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская и Херсонская области) - с 22 августа по 4 сентября 2023 года. Предприятия из других регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий – с 5 по 18 сентября 2023 года.

Каждый из участников будет оцениваться автоматически на основе критериев, таких как объем нанесенного ущерба от войны, потенциал для восстановления и эффективность действий для восстановления предприятия.

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