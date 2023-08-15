Судья «Мастер Шеф» и ресторатор Эктор Хименес-Браво ошеломил экспериментом с внешностью.

Эктор Хименес-Браво не просто сменил прическу, а вообще остался без волос, пишет Politeka.net.

Как выглядит теперь Хименес-Браво продемонстрировал на своей странице в Инстаграм.

«Живем один раз», подумал я и решил», – сообщил Хименес-Браво в сториз, добавив, что, возможно, это даже было плохой идеей.

Впрочем, позже Хименес-Браво признался, что результат ему нравится.

«Вроде, идет. А вы что думаете?», - спросил своих поклонников и подписчиков Хименес-Браво.

Но, как оказалось, далеко не все разделяют увосхищение Эктора.

Многие женщины выразили мнение, что Эктор Хименес-Браво был красивее и привлекательнее с волосами.

«Извините, но мне не понравились вы лысые»,

«Надо время, чтобы привыкнуть»,

«Боже, зачем»,

«Парикмахер Дядя Толик, подстриги меня под нолик»,

«Хоттабыч. Ой, не могу»,

«О нет!»,

«О нет... верните волосы немедленно на место», – пишут женщины на странице Эктора.

Но некоторым новая внешность судьи «Мастер Шеф» понравилась.

Эктор Хименес-Браво получил комплимент за смелость, решительность и желание менять себя.

Более того, некоторые увидели, что Эктор Хименес-Браво с новой внешностью стал похож на Залужного:

«Эктор, очень вам подходит, тем более, стали похожи на Залужного!».

Добавим, что совсем скоро стартует новый сезон «МастерШеф». Конечно, Эктор Хименес-Браво будет неизменным судьей.

Известно, что премьера нового сезона "МастерШеф" состоится уже 26 августа.

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