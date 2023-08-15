В Украине не будет падать в цене один из главных продуктов, эксперт сделала прогноз.

Цены на фрукты и овощи в последнее время радуют украинцев. Но многие эксперты полагают, что стоимость импортируемых товаров останется значительно большой в ближайший период. Кроме того, надеяться на ослабление цены на один из популярнейших продуктов для украинцев не стоит.

Светлана Пашко, старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, сделала прогноз по цене на один из самых популярных продуктов. В частности, речь идет о ценах на яйца, которые не будут дешеветь.

Хотя цены на яйца на рынке снижаются из-за увеличения предложения от частных хозяйств, согласно выводам эксперта, этот продукт уже не будет дальше дешеветь.

Пашко объясняет, что сейчас невозможно утверждать категорично, что цены на яйца продолжат падать, поскольку в августе темп снижения уже значительно меньше, чем в предыдущие месяцы. Она считает более верным утверждение, что цены постепенно стабилизируются. А осенью начнут расти.

Данные Государственной службы статистики Украины свидетельствуют, что средние цены на яйца в июне превысили прошлогодние показатели в 1,7 раза, составляя 22,72 - 24,70 гривен за десяток. В среднем по Украине цена составила 42,39 гривны за десяток, это на 4,74% ниже, чем в мае этого года.

Источник: 24 Канал.

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