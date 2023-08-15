Прокуроры сейчас принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил россии.

15 августа российские оккупанты устроили ракетный удар по промышленному предприятию в Луцке, что привело к гибели трех человек. К сожалению, известно, что эти люди не смогли вовремя отправиться к укрытию во время вспышки воздушной тревоги.

Одна из бывших работниц, Мария Фидрик, рассказала, что все пострадавшие и погибшие были работниками этого завода.

По ее словам, потерявшие жизнь не смогли быстро отойти к укрытию при взрыве.

"Я не могу сказать это без слез. Я проработала здесь на заводе 36 лет. Очень тяжело, я знаю этих людей, которых уже нет", – подчеркнула она.

В настоящее время двое пострадавших находятся в областной клинической больнице. Еще один имеет ожоги и получает лечение в городской клинической больнице. Четвертый получает амбулаторное лечение.

Следует отметить, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) немедленно прибыли на место происшествия для тушения пожара и спасения из-под завалов. Им удалось вытащить одного человека из-под завалов, и его госпитализировали.

В результате обстрела погибли трое работников – мужчины 27, 52 и 55 лет, все они жители Луцка. Еще три человека с ранениями доставлены в лечебные учреждения.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил россии.

Источник: Суспільне Луцьк.

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