В Прикарпатье произошла жуткая авария на железной дороге.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Калушском районе.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, 15 августа около 8.40 на железнодорожном переезде в селе Голынь произошла авария.

На железнодорожном переезде произошло столкновение с пассажирским поездом и «Део Ланос».

За рулем автомобиля была 28-летняя жительница Калушского района.

Водитель проигнорировала предупредительные знаки и поехала на красный свет светофора.

Женщина выехала на железнодорожный переезд – произошло столкновение с поездом.

Водитель доставлен в больницу для установления степени полученных телесных повреждений.

На месте происшествия работают следователи, полицейские выясняют все обстоятельства событий.

Напомним, в Черкасской области в воскресенье, 13 августа, произошла авария со смертельным исходом.

В Золотоношском районе Черкасской области во время ДТП погибли три человека. О трагедии сообщили в пресс-службе ГСЧС.

13 августа у села Деньги, на автодороге "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.

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