Дорожно-транспортное происшествие произошло в Калушском районе.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, 15 августа около 8.40 на железнодорожном переезде в селе Голынь произошла авария.
На железнодорожном переезде произошло столкновение с пассажирским поездом и «Део Ланос».
За рулем автомобиля была 28-летняя жительница Калушского района.
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Водитель проигнорировала предупредительные знаки и поехала на красный свет светофора.
Женщина выехала на железнодорожный переезд – произошло столкновение с поездом.
Водитель доставлен в больницу для установления степени полученных телесных повреждений.
На месте происшествия работают следователи, полицейские выясняют все обстоятельства событий.
Напомним, в Черкасской области в воскресенье, 13 августа, произошла авария со смертельным исходом.
В Золотоношском районе Черкасской области во время ДТП погибли три человека. О трагедии сообщили в пресс-службе ГСЧС.
13 августа у села Деньги, на автодороге "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.
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