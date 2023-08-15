Продолжается расследование для установления всех обстоятельств этого преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам может грозить до 8 лет заключения.

При совместном действии военной контрразведки Службы безопасности вместе с Государственным бюро расследований и при поддержке нового руководства Национальной гвардии была раскрыта еще одна "схема" незаконного начисления премий за участие в боях на передовой. Детали сообщили в пресс-службе СБУ.

В этом случае под подозрением оказалось командование одной из бригад военного формирования, базирующейся на Киевщине. С начала российской агрессии и до августа 2022 года эта группа незаконно "вознаграждала" себя почти на 14 миллионов бюджетных гривен.

Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тысяч гривен, которая предполагалась за личное участие в боевых действиях против российских оккупантов. Однако участники этой преступной схемы не находились в районах боевых действий и не выполняли никаких задач на передовой.

По данным следствия, к организации этой коварной деятельности причастен заместитель командира, также являющийся начальником штаба воинской части Нагвардии.

Он безосновательно подписывал документы о начислении "боевых" премий своим подчиненным, прежде всего руководящему составу. Эти лица также были обнаружены – это командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств этого преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам может грозить до 8 лет заключения.

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