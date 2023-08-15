Этот шаг оказался важным для него, так как в батальоне он обнаружил множество единомышленников.

Популярный украинский вокалист и автор песен электро-панк группы !alarm, Андрей Недопалок, погиб на передовой. Эта новость была распространена через Telegram-канал bubblegum zine.

По словам Андрея, находясь во Львове, он не собирался просто ожидать, пока ситуация с белорусами будет становиться критичной. Решение было принято, Андрей желал действовать, и он отправился в Киев. Уже в марте он присоединился к батальону "Реванш".

Этот шаг оказался важным для него, так как в батальоне он обнаружил множество единомышленников и товарищей, с которыми можно было обсудить разнообразные вопросы.

"Сидеть во Львове и ждать, когда белорусы попрут — нас это не устраивало. Не пожалел, потому что там очень много крутых людей, с которыми можно о многом поговорить. Я нашел себе надежных товарищей" - ранее высказался Андрей.

Группу !alarm основали в 2021 году Андрей Недопалок и Иосиф Бурулько. Длительное время состав коллектива оставался анонимным, и участники группы всегда выступали в масках. Последний концерт коллектива состоялся 18 марта этого года в Хмельницком.

Артисты создавали энергичные и оригинальные песни, общались с украинцами и делились своими замечаниями публично.

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