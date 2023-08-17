Известная певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", рассказала о конфликтной ситуации из-за своей помощи.

Злата Огневич, украинская певица, поделилась случаем, который вызвал в ней негодование. Она рассказала о негодовании, вызванном поведением одного из ее соседей, с которым возник конфликт. На своей странице в Instagram-stories Огневич подчеркнула, что оказалась в неприятной ситуации с этим соседом.

Между ними регулярно возникают конфликты. Огневич отметила, что ее особенно разозлило то, что сосед оценил в менее высокой степени ее благотворительное мероприятие, направленное на помощь Протасову Яру.

Злата Огневич поделилась, что мужчина показал ей свою медаль, которую он получил за благотворительность, и подчеркнул, что она, по его мнению, занимается не помощью, а просто продвижением своего имиджа.

"Типа того, что это все пиар, хотя мы с вами собрали 400 тысяч гривен, закрыли потребности жителей. Сейчас он просто обесценил все ваши взносы, все донаты, всю нашу активность, показав мне эту медаль. Как такое вообще может быть, у меня в голове не укладывается. Меня просто переполняет ярость. Очень с ним не повезло", - заявила Огневич.

Злата Огневич также выразила свое негодование по поводу того, как сосед стал гордиться своими благотворительными действиями. По мнению Огневич, подобные поступки не следует рассматривать как способ манипуляции вниманием, ведь главная цель благотворительности — помощь нуждающимся.

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