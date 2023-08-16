Во Львове и области в понедельник, 14 августа, внезапно исчезло электроснабжение.
Как сообщили в «Укрэнерго», причиной стало вмешательство в работу высоковольтной линии собиравшим в поле урожай комбайнером.
«Укрэнерго» объяснило, что неисправность на линии возникла из-за водителя сельхозтехники. Комбайнер нарушил правила техники безопасности при уборке урожая.
«Вчера, 14 августа, зафиксировано техническое усложнение в работе линии 330 кВ во Львовской области. Через 9 минут питание потребителей восстановлено в полном объеме. Причина усложнения – нарушение правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшего у линии», – сообщает "Укрэнерго".
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Сумская решила оздоровиться на роскошном курорте: "Сколько военных там лечится?"
Угроза с Севера: враг полез через границу Украины, начался бой
"Это катастрофа": россияне стянули силы к Бахмуту и попали в собственную ловушку
Наступление не получилось: на Купянском направлении начались проблемы, эвакуироваться уже поздно
"Светомаскирование",
"Питайтесь хлебом, не электричеством".
"если один комбайнер может обесточить всю область, то нужно покупать тона дров",
"А чего они так низко лежат, что комбайн — и тот задеть может?",
"Блекаут по львовски",
"Если существует электропитание, то существуют электропосевы. Если существуют электропосевы, то их нужно возделывать. Дядя логически мыслит", - шутят украинцы в комментариях.
Напомним, утром, 15 августа, россияне нанесли ракетный удар по Львову.
Мэр города Андрей Садовый сообщил, что есть много сбитых ракет, однако есть и попадание во двор детского сада.
«Два часа назад на этом месте стоял павильон детского сада. Ракета прямо точно вонзила в этот павильон», - сообщил Садовый.
Последние новости Украины:
После ракетного удара Львов окутан дымом от пожаров.
Также сообщалось о масштабном пожаре в Днепре после ракетной атаки.
Напомним также, что россияне устремляются на еще один город, наращивают силы.