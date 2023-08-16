Во Львове и области в понедельник, 14 августа, внезапно исчезло электроснабжение.

Как сообщили в «Укрэнерго», причиной стало вмешательство в работу высоковольтной линии собиравшим в поле урожай комбайнером.

«Укрэнерго» объяснило, что неисправность на линии возникла из-за водителя сельхозтехники. Комбайнер нарушил правила техники безопасности при уборке урожая.

«Вчера, 14 августа, зафиксировано техническое усложнение в работе линии 330 кВ во Львовской области. Через 9 минут питание потребителей восстановлено в полном объеме. Причина усложнения – нарушение правил безопасности водителем сельхозтехники, работавшего у линии», – сообщает "Укрэнерго".

"Светомаскирование",

"Питайтесь хлебом, не электричеством".

"если один комбайнер может обесточить всю область, то нужно покупать тона дров",

"А чего они так низко лежат, что комбайн — и тот задеть может?",

"Блекаут по львовски",

"Если существует электропитание, то существуют электропосевы. Если существуют электропосевы, то их нужно возделывать. Дядя логически мыслит", - шутят украинцы в комментариях.

Напомним, утром, 15 августа, россияне нанесли ракетный удар по Львову.

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что есть много сбитых ракет, однако есть и попадание во двор детского сада.

«Два часа назад на этом месте стоял павильон детского сада. Ракета прямо точно вонзила в этот павильон», - сообщил Садовый.

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После ракетного удара Львов окутан дымом от пожаров.

Также сообщалось о масштабном пожаре в Днепре после ракетной атаки.

Напомним также, что россияне устремляются на еще один город, наращивают силы.