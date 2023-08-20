Оба фигуранта задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и о них уведомлены о подозрении.

Полицейские провели меры по задержанию лиц, причастных к функционированию коррупционных схем, связанных с избеганием призыва на военную службу. В результате чего задержали двух украинцев. Подробности сообщили на официальном сайте Нацполиции Одесской области.

Начальник отдела территориального центра комплектования и социальной поддержки одного из районов Черкасской области была задержана за получение неправомерной выгоды в размере 6 200 долларов США.

Она получала эти средства в обмен на решение вопроса с отсрочкой призыва и временного удостоверения военнообязанного, что давало возможность лицу беспрепятственно пересекать границу.

В тот же день в Одесской области задержан руководитель общественной организации, который также способствовал избежанию призыва граждан.

Он требовал 8000 долларов США за свои услуги, включавшие влияние на полномочных лиц из территориальных центров комплектования. Эти действия были связаны со снятием с военного учета граждан призывного возраста и изготовлением необходимых документов, чтобы мужчин не взяли в ряды ВСУ.

Оба фигуранта задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и о них уведомлены о подозрении. Решается вопрос применения предупредительных мер.

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