Утром, 15 августа, во Львове и области во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Обломки ракет рухнули на многоквартирные жилые дома.

15 августа в результате обстрелов во Львове пострадали 40 домов, где выбиты окна и двери. Также поврежден в детский сад "Сказка". В результате обстрела один из шестиэтажных домов имеет полностью сгоревшие 4 квартиры. Жители двухэтажного дома, находящегося рядом с местом, где ударила ракета из россии, рассказали о пережитом.

Один из жителей Василий Данилов во время воздушной тревоги решил спрятаться в подвале, расположенном в доме, на который упала ракета. Ударной волной окошечко в подвале было выбито. Дом Василия находится на втором этаже, где от взрыва были выбиты окна и двери.

"Мы на втором этаже спим, там уже нет ничего. Дома нет, крыши нет", - добавляет Василий.

Другой житель дома Андрей Покровецкий рассказывает, как он спасся, спрятавшись в подвале. Он спал в месте, где взрыв произошел.

"Там, где окно вырвало, я там спал. Мне кричат: беги в подвал, потому что что-то летит. Я только забежал в подвал и сразу - бах. Дети кричат, думаю, еще что-то летит", - рассказывает Андрей.

Жители дома озабочены тем, что рядом расположен детский сад, где дети ежедневно играют во дворе. Волна взрыва перелетела через дом, срывая даже скамейку.

"Счастье, что это произошло не днем. Это был бы ужас. От взрывной волны через дом перелетела скамейка. Это и не надо осколков, может и скамейкой убить", - говорят жители.

Один из жителей рассказывает, что от взрыва в их доме сорвало крышу, но она пока не рисковала подниматься туда.

Источник: Суспільне.

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