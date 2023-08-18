Волонтера разозлил капитальный ремонт дорог более чем за полмиллиарда гривен.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего использования местного значения Ясиня-Черная Тиса возмутил волонтера и активиста.

Юрий Касьянов выразил свое возмущение на своей странице в Фейсбуке.

"Не воюющая Польша помогает Украине, объявляет о производстве 700 тяжелых боевых машин пехоты, которые обеспечивают максимальную защиту экипажа.

В этот же день Украина в состоянии войны, политики которой недовольны небольшими объемами западной военной помощи, объявляет очередной тендер на ремонт дорог стоимостью более полумиллиарда гривен. Занавес", - возмущается Касьянов.

"Ремонтировать дороги . мосты нужно в 200-квлометровой зоне вблизи зоны боевых действий . И точно не время это делать в Карпатах . Если у местных властей есть лишние деньги то должна помочь своей бригаде .что сейчас воюет . . БПЛА .тепловизорами и другим" ,

" Ооох! Хотелось написать так много, зло, с матом и образами, но! не дойдет, не изменится, не пройдет до боли в сердце. поэтому, одним словом: ПЕЧАЛЬКА.",

"...-Я так понимаю, что налоги с физических лиц - военных, идущих в местные бюджеты, существенно увеличили алчные аппетиты местных князьков в которых "все одобрено-заплачено" и как всегда безответственно-бесконтрольно перед избирателями, которые не представляют и нет интересуются, КАК НАДО-МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ", - жалуются украинцы в комментариях.

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