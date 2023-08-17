Украинец сразу же позвонил на горячую линию и попытался узнать, почему деньги не пришли к нему на счет - оператор "ПриватБанк" не помог.

"ПриватБанк" известное финансовое учреждение, обслуживающее значительную часть населения Украины. Несмотря на широкую популярность некоторые клиенты могут столкнуться с определенными трудностями при пользовании его услугами.

На специализированном веб-ресурсе Минфина был размещен отзыв, касающийся "ПриватБанк" и имеющий отрицательный оттенок.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что является предпринимателем и много лет пользовался терминалом банка. То есть, клиенты рассчитываются с ним за товар через терминал "ПриватБанк", и раньше деньги поступали на следующее утро, но в этот раз этого не случилось.

Украинец сразу же позвонил на горячую линию и попытался узнать, почему деньги не пришли к нему на счет. Операторы "ПриватБанк" сначала не могли найти ответ, почему деньги не дошли. После чего дали ему электронный адрес fraud@privatbank.ua, чтобы написать туда письмо в произвольной форме, на которое мужчине так никто и не ответил, в чем причина.

"Было заморожено 32 000 грн, подскажите, как рассчитаться с поставщиком??? Чек, накладную предоставил по почте, ответа нет. и вообще, не понимаю, чего блокировать счет ФОП, налоги уплачиваю, в налоговой все данные есть", - возмутился клиент "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.